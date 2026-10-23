Sci alpino, Giorgia Collomb confida nel riscatto: un talento che l’Italia non può disperdere

Tra gli obiettivi dello staff tecnico azzurro in questa nuova stagione di Coppa del Mondo c’è quello di ritrovare sicuramente un talento come Giorgia Collomb. Solamente due anni fa ai Mondiali di Saalbach era protagonista della squadra capace di imporsi nel Team Event iridato e sempre in quell’anno aveva conquistato la vittoria nella rassegna iridata juniores. Il tutto senza dimenticare il quattordicesimo posto nel gigante di Coppa del Mondo di Sun Valley, suo miglior risultato di sempre nel massimo circuito internazionale.

Sembrava l’inizio di una carriera super promettente ed invece qualcosa si è completamente inceppato nell’annata successiva. Una crisi tecnica e mentale per la nativa di La Thuile, purtroppo tormentata anche dai problemi alla schiena, che l’hanno portata ad operarsi proprio al termine della passata stagione. Una serie di risultati negativi uno dietro l’altro, mancate qualificazioni alla seconda manche e un talento che sembrava perdersi gara dopo gara.

Con Collomb la base deve essere quella proprio di ritrovare prima di tutto fiducia in se stessa. La sensazione è quella che la ventenne aostana abbia proprio smarrito la spensieratezza dell’esordio in Coppa del Mondo, subendo terribilmente la pressione del dover confermare fin da subito la scorsa stagione. Purtroppo sono arrivate una serie di uscite e mancate qualificazioni che hanno minato queste certezze.

Eppure la carta d’identità è tutta dalla parte di Collomb e c’è assolutamente tutto il tempo per riprendersi e correggere gli errori della passata stagione. L’annata della riconferma è sempre la più difficile e dovrà essere molto bravo lo staff tecnico azzurro a gestire al meglio una ragazza dal talento cristallino che può assolutamente rappresentare il futuro dello sci alpino italiano nelle prossime annate.