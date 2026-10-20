Sci alpino, gigantisti azzurri già in viaggio verso Soelden. Il maltempo interrompe le velociste allo Stelvio

I sette atleti azzurri selezionati per il gigante che inaugurerà domenica 25 ottobre la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2026-2027 sono già in viaggio verso Soelden per effettuare alcuni allenamenti a partire da giovedì in preparazione della prima gara stagionale del Circo Bianco in programma come da tradizione sul ghiacciaio del Rettenbach.

Presenti in loco Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger e Simon Talacci in compagnia del direttore tecnico Max Carca e degli allenatori Giancarlo Bergamelli, Max Blardone, Alexander Prosch e Davide Marchetti per la tappa che aprirà ufficialmente il massimo circuito maschile di sci alpino.

Nel frattempo si è concluso in anticipo il ritiro della squadra della velocità femminile di Coppa del Mondo, impegnata nei giorni scorsi al Passo dello Stelvio. Il maltempo (vento e neve) ha impedito il regolare svolgimento del raduno, che è terminato anzitempo e dovrebbe ripartire nei primi giorni della prossima settimana.

Per quanto riguarda le specialità tecniche ed in particolare lo slalom, Martina Peterlini effettuerà lunedì 26 ottobre dei test atletici presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va), dove ci saranno tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre anche le ragazze del gruppo di Coppa Europa con Sofia Amigoni, Sofia Parravicini, Arianna Putzer, Ludovica Righi, Camilla Vanni, Alessandra Di Sabatino, Emma Bastita, Beatrice Mazzoleni, Marta Giaretta, Lavinia Paci, Vittoria Rossi, Nadine Trocker e Rita Granruaz, oltre a Guglielmo Bosca e Mattia Casse.