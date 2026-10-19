Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden 2026: programma, orari, tv, streaming

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027. L’inizio sarà dato con il classico gigante di Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach, con le donne in pista il sabato e gli uomini la domenica. C’è ovviamente la curiosità per vedere a che punto sono molti dei protagonisti, considerando che poi ci saranno altre settimane di stop, con la stagione che prenderà davvero il via con regolarità da metà novembre.

In casa Italia saranno assenti Federica Brignone e Sofia Goggia, che stanno continuando entrambe il recupero dai loro problemi fisici. C’è sicuramente curiosità per Marta Bassino, che ritorna in gara dopo aver saltato tutta la scorsa stagione per il grave infortunio al ginocchio. Presente anche Laura Pirovano, che in questa stagione ha deciso di cimentarsi con continuità nel gigante. Ovviamente fari puntati anche su Lara Della Mea, probabilmente la miglior carta azzurra in quel di Soelden, ma attenzione anche ad Asja Zenere e alle tantissime giovani presenti: Giorgia Collomb, Tatum Bieler, Emilia Mondinelli, Anna Trocker, Alice Pazzaglia e Sophie Mathieu.

Al maschile invece sarà ancora Alex Vinatzer l’uomo di punta della squadra azzurra di gigante. Attenzione anche a Giovanni Franzoni, che vuole cimentarsi nel gigante con continuità in questa stagione. Al cancelletto di partenza ci saranno anche Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci e Tobias Kastlunger.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Soelden, valide per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (solo la prima manche del gigante femminile), Rai Sport HD; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO SOELDEN 2026

Sabato 24 Ottobre

ore 1o:00 Prima manche gigante femminile

ore 13.00 Seconda manche gigante femminile

Domenica 1 marzo

ore 1o:00 Prima manche gigante maschile

ore 13.00 Seconda manche gigante maschile

COPPA DEL MONDO SOELDEN 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (solo la prima manche del gigante femminile), Rai Sport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.