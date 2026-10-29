Sci alpino, Coppa del Mondo 2026-2027: un cambio di località per le discipline veloci al femminile

Dopo l’antipasto in gigante di Sölden dello scorso fine settimana, la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino femminile è pronta a partire in maniera molto fitta da metà novembre, con lo slalom speciale di Levi (in Finlandia).

Nel frattempo però, la FIS (Federazione internazionale sci e snowboard) ha comunicato una modifica nel calendario della competizione: un cambiamento riguardante le prove di velocità per una tappa del 2027.

Inizialmente in data 12 e 13 marzo erano previste due gare di velocità a Narvik in Norvegia, località che peraltro ospiterà i Mondiali nel 2029: le competizioni si terranno invece Kvitfjell, a pochi chilometri di distanza. Prima la discesa libera venerdì 12 marzo, preceduta dalle prove del 10 e dell’11, poi il SuperG sabato 13 marzo.

Queste gare saranno le ultime in agenda prima delle Finali della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino femminile, che in questa stagione si terranno a Sun Valley, negli Stati Uniti.

Il nuovo programma di Kvitfjell:

Mercoledì 10.03.2027 – 1a prova DH femminile

Giovedì 11.03.2027 – 2a prova DH femminile

Venerdì 12.03.2027 – DH femminile

Sabato 13.03.2027 – SG femminile