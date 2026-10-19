Sci alpino, annullata la tappa femminile di Coppa del Mondo a Narvik. Due gare veloci da riassegnare

La FIS ha annunciato ufficialmente che non si disputerà la tappa femminile della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027 inizialmente pianificata a Narvik dal 10 al 13 marzo. La località norvegese, sede dei Mondiali 2029, avrebbe dovuto ospitare una discesa libera ed un superG che a questo punto verranno ricollocati in un altro luogo.

“Il Comitato Organizzatore Locale (LOC) di Narvik, in Norvegia, ha deciso di rinunciare a ospitare la gara della Coppa del Mondo FIS Audi, inizialmente prevista dal 10 al 13 marzo 2027. La decisione è stata presa a seguito di una valutazione complessiva dei rischi legati al completamento della struttura in tempo per le gare femminili di discesa libera e superG di marzo. La FIS e la Federazione norvegese di sci stanno già lavorando per confermare una sede sostitutiva, che sarà annunciata a breve“, si legge nel comunicato della FIS.

Peter Gerdol, direttore di gara della FIS, ha dichiarato: “Narvik si è impegnata a intraprendere alcuni importanti lavori strutturali per potenziare le proprie infrastrutture e sta facendo un ottimo lavoro in tal senso. Tuttavia, per un evento di Coppa del Mondo non possiamo semplicemente permetterci di correre rischi. Abbiamo tutti concordato che per Narvik sarebbe meglio concentrare tutti i propri sforzi sulla realizzazione di una sede all’avanguardia per i Campionati Mondiali di sci alpino FIS 2029“.

Così Knut-Eirik Dybdal, amministratore delegato dell’organizzatore locale Narvik VM 2029 AS: “La decisione di rinunciare a ospitare le gare di Coppa del Mondo non modifica le nostre ambizioni per i Campionati Mondiali del 2029. Al contrario, si tratta di garantire che le nostre risorse siano impiegate in modo da offrire le migliori condizioni possibili per realizzare un campionato ai massimi livelli internazionali. Abbiamo grande fiducia nel progetto, nella sede e in Narvik come futura sede dei Campionati Mondiali“.