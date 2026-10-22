Sci alpino, Anna Trocker per consolidarsi nella prima stagione a tempo pieno in Coppa del Mondo

Anna Trocker diventerà maggiorenne tra due mesi ed intanto comincerà la sua prima vera stagione tra le grandi. Dopo aver assaggiato la Coppa del Mondo nei mesi passati, con in mezzo anche una convocazione olimpica, l’altoatesina si prepara a vivere un anno molto importante per la sua carriera, dove dovrà anche vincere l’attesa e la pressione che un talento come il suo sicuramente si porta dietro.

Il doppio titolo ai Mondiali Juniores è un biglietto da visita decisamente importante e lo sono ancora di più forse il nono posto in slalom e l’ottavo in gigante alle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer. Risultati che hanno definitivamente fatto conoscere al grande pubblico una ragazza che sicuramente rappresenta il futuro dell’Italia nelle discipline tecniche. Il tanto atteso talento che possa prendere l’eredità di una generazione come quella di Brignone e Goggia che sta per avvicinarsi verso gli ultimi capitoli di una straordinaria carriera.

Trocker è invece all’inizio e sicuramente c’è curiosità per come approccerà a questa sua prima stagione a tempo pieno. Sarà al via in gigante a Soelden e poi sicuramente anche nei successivi slalom di Gurgl e Levi. L’obiettivo è quello nei primi mesi di abbassare il pettorale di partenza e di provare ad entrare il prima possibile tra le prime trenta della start list, considerando comunque che quei due piazzamenti alle finali in Norvegia sono anche gli unici della carriera in Coppa del Mondo, visto che nelle precedenti cinque apparizioni non è mai riuscita a qualificarsi per la seconda manche.

Dunque servirà pazienza e non bisognerà mettere troppa fretta ad una ragazza che ha sicuramente tanto talento. Probabilmente sarà utile fare anche qualche gara di Coppa Europa per conquistare punti proprio in chiave abbassamento del pettorale. Nell’ambiente c’è fiducia e consapevolezza di avere una ragazza dalle enormi potenzialità, ma che ha comunque ancora solo 17 anni ed una carriera che è solo alla primissima fase.