Sci alpino, Alex Vinatzer consolida il primo gruppo nella WCSL. Primi sette ancora abbastanza distanti

Comincia con un buon settimo posto nel gigante di Soelden il percorso di Alex Vinatzer nella Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027. Il miglior interprete azzurro della specialità ha disputato una gara solida sul ghiacciaio del Rettenbach, attestandosi in quattordicesima piazza nella prima manche con il pettorale 11 per poi recuperare ben sette posizioni grazie ad una convincente seconda discesa.

Il 27enne altoatesino ha ottenuto così un bottino di 36 punti per la classifica generale del circuito maggiore e anche per la World Cup Startling List di gigante, che determina l’ordine di partenza degli atleti nelle prime manche. Vinatzer consolida la sua posizione all’interno del primo gruppo di merito (top15), attestandosi in nona piazza ma restando ancora abbastanza lontano dall’ingresso tra i primi sette.

Il settimo posto è occupato attualmente dal norvegese Henrik Kristoffersen con 331 punti (preceduto per una manciata di punti dal connazionale Atle Lie McGrath e dall’austriaco Marco Schwarz), che può contare su un vantaggio di 57 punti su Timon Haugan e 91 su Vinatzer. Gara dopo gara lo storico rivale di Marcel Hirscher scarterà una dozzina di punti in più rispetto all’italiano, che dovrà però alzare ulteriormente l’asticella anche in termini di continuità per provare ad entrare nel primo sottogruppo di merito.

L’obiettivo dello sciatore azzurro potrebbe essere quello di fare breccia nella top7 della WCSL di gigante entro i Campionati Mondiali 2027, in modo da presentarsi alla rassegna iridata di Crans Montana con un ottimo pettorale di partenza e avere di conseguenza maggiori possibilità di puntare al podio.