Sci alpinismo, i convocati dell’Italia per il raduno allo Stelvio

La nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpinismo scatterà solamente sabato 9 e domenica 10 gennaio 2027 a Bormio, quando saranno in programma le sprint e la staffetta mista, tre delle cinque specialità che saranno olimpiche nel 2030 (assieme alle individuali), ma la Nazionale italiana è già al lavoro.

L’Italia, infatti, sarà in raduno al Passo dello Stelvio dal 26 al 30 ottobre sia con la squadra senior sia con la formazione under 23, dirette da Fabio Meraldi, appuntamento per il quale il direttore tecnico azzurro sarà affiancato anche dagli allenatori Damiano Lenzi, Mirko Bertolina ed Alessio Camilli.

Il direttore tecnico dell’Italia ha convocato Giulia Murada, Noemi Junod, Silvia Boscacci, Melissa Bertolina, Lisa Moraschini, Katia Mascherona, Michele Boscacci, Lorenzo Milesi, Matteo Sostizzo, Luca Tomasoni, Carlo Mazzoleni, Luca Curioni, Hermann Debertolis, Nicolò Canclini ed Erik Canovi.