Scherma: sette sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale alla Coppa del Mondo di Orano

Un buon inizio per l’Italia della sciabola in quel di Orano, città dell’Algeria che ospita in questo fine settimana la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026/2027 di scherma. In occasione della giornata di oggi, riservata al tabellone preliminare, sette schermidori hanno staccato il pass per sabato sotto l’occhio attento de nuovo CT Leonardo Caserta.

Un risultato importante considerata l’assenza di azzurri tra i primi sedici, piazzamento che prevede l’ingresso al tabellone principale di diritto. I più brillanti del lotto sono stati Pietro Torre, Cosimo Bertini, Matteo Neri e Michele Gallo, subito dentro dopo una più che positiva fase a gironi.

Dopo il tabellone preliminare invece hanno raggiunto i compagni altri due esponenti importanti del nostro movimento. Stiamo parlando di Dario Cavaliere, Leonardo Reale ed Edoardo Cantini. Niente da fare per il resto della truppa, composta da Lupo Veccia Scavalli, Mattia Rea, Marco Mastrullo, Leonardo Dreossi e Giorgio Marciano.

Domani, venerdì 16 ottobre, saliranno in pedana le sciabolatrici. A cercare di raggiungere Michela Battiston e Mariella Viale saranno Manuela Spica, Claudia Rotili, Chiara Mormile, Giulia Arpino, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Vittoria Mocci, Michela Landi, Benedetta Fusetti e Gaia Karola Carafa.