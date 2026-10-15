Scherma, quattro spadisti azzurri in tabellone in Coppa del Mondo a Casablanca

Saranno solo quattro gli azzurri presenti nel tabellone principale della prima tappa della Coppa del Mondo di spada maschile in corso di svolgimento a Casablanca. Sicuramente non un numero elevato, ma sono ben ventisette i paesi rappresentati nella gara individuale di sabato e l’Italia è la terza nazione ad avere più atleti presenti dietro solamente all’Ungheria (nove) e alla Russia (cinque).

Già sicuri di un posto in tabellone erano Simone Mencarelli, Matteo Galassi e Davide Di Veroli. A loro tre si è poi aggiunto Enrico Piatti, che è dovuto passare dagli assalti preliminari, battendo prima l’australiano Jakob Crook e poi il francese Paul Fortin sempre con il medesimo punteggio di 15-12.

Non sono riusciti a superare gli assalti preliminari invece Andrea Santarelli (escluso per un solo posto dopo la fase a gironi), Filippo Armaleo, Cristiano Sena, Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Valerio Cuomo, Riccardo Cedrone e Gianpaolo Buzzacchino.

Domani si terranno le qualificazioni femminili. Già sicure di un posto in tabellone sono Alberta Santuccio e Giulia Rizzi, mentre scenderanno in pedana fin dalla fase a gironi Rossella Fiamingo, Gaia Caforio, Roberta Marzani, Sara Maria Kowalczyk, Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Carola Maccagno e Nicol Foietta.