Scherma: otto fiorettisti italiani si qualificano per il tabellone principale alla Coppa del Mondo di Takamatsu

Saranno complessivamente otto i fiorettisti italiani che questo sabato prenderanno parte al tabellone principale della prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 in scena a Takamatsu, in Giappone. Nella giornata odierna, riservata al turno preliminare, hanno staccato il pass quattro azzurri, i quali hanno raggiunto altrettanti compagni di squadra già qualificati.

I primi ad aggiungersi alla prima occasione utile Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini (già dentro in qualità del ranking) sono stati Giulio Lombardi e Lorenzo Nista, bravissimi ad archiviare la pratica fin dalla fase a gironi. Diversa la situazione per Alessio Foconi ed Edoardo Luperi, promossi alla fase successiva vincendo i rispettivi assalti ad eliminazione diretta.

Niente da fare invece per gli altri portacolori. Stiamo parlando di Giuseppe Franzoni, Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli e Davide Filippi, piazzatisi nella classifica finale dal settantunesimo posto in poi, non riuscendo così a centrare l’obiettivo preposto.

Domani, venerdì 16 ottobre, saliranno in pedana le fiorettiste, ovvero Martina Sinigallai, Francesca Palumbo, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Matilde Molinari ed Elena Tangherlini, motivate ad unirsi al gruppetto di già qualificate formto da Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino ed Alice Volpi.