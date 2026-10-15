Scherma, otto fiorettisti azzurri in tabellone a Takamatsu

Si è alzato il sipario sulla prima tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile. In Giappone a Takamatsu saranno otto gli azzurri presenti nel tabellone principale, con gli assalti che poi si terranno sabato. Erano già ammessi per diritto di ranking Guillaume Bianchi (numero 3 della classifica mondiale), Filippo Macchi (4), Tommaso Martini (9) e Tommaso Marini (13).

A loro si sono aggiunti fin dopo la fase a gironi anche Giulio Lombardi e Lorenzo Nista, che hanno vinto cinque dei sei assalti disputati. Dai turni preliminari sono riusciti a qualificarsi anche Edoardo Luperi (15-10 al polacco Jurkiewicz e 15-3 all’ucraino Haravskyi) ed Alessio Foconi (15-9 al britannico Jones e 15-8 al giapponese Tanaka).

Sono, invece, stati eliminati Giuseppe Franzoni (15-13 contro il russo Ivanov), Mattia De Cristofaro (15-13 contro l’americano Bourtis), Damiano Di Veroli (15-10 contro il francese Spichiger) e Davide Filippi (15-14 con il sudcoreano Song).

Domani ci saranno le qualificazioni femminili, con in pedana Martina Sinigalia, Francesca Palumbo, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Matilde Molinari ed Elena Tangherlini. Già qualificate, invece, Martina Favaretto (numero 1 del ranking), Martina Batini (2), Arianna Errigo (4), Anna Cristino (7) e Alice Volpi (13).