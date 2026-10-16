Scherma, nove spadiste azzurre in tabellone a Casablanca. Eliminata Rossella Fiamingo

Saranno nove le spadiste azzurre presenti nel tabellone principale della prima tappa della Coppa del Mondo di spada femminile in corso di svolgimento a Casablanca in Marocco. Già certe della loro presenza il sabato erano Alberta Santuccio (n°1 del ranking mondiale) e Giulia Rizzi (n°5).

Dopo una fase a gironi perfetta, con sei vittorie in altrettanti assalti, si sono qualificate anche Federica Isola e Nicol Foietta. Sono, invece, passate dagli assalti dei turni preliminari Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi, Gaia Caforio e Sara Kowalczyk.

Purtroppo si è fermato il cammino di Rossella Fiamingo. La siciliana dopo moltissimo tempo ha dovuto affrontare la fase di qualificazione ed è stata sconfitta dall’estone Irina Embrich per 15-9. Eliminazione all’ultimo turno anche per Carola Maccagno (15-8 contro la francese Sersot) ed in quello precedente per Alessandra Bozza (15-11 contro la svedese Ulltjarn).

Domani si terranno dunque gli assalti del tabellone principale a Casablanca sia per la prova femminile che per quella maschile, dove in tabellone ci sono quattro azzurri (Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli ed Enrico Piatti).