Scherma, Matteo Galassi centra il podio a Casablanca in Coppa del Mondo

Dopo la meravigliosa prestazione nella gara femminile, l’Italia brilla anche nella prova individuale maschile nella prima tappa della Coppa del Mondo di spada in corso di svolgimento in Marocco a Casablanca. Il merito è tutto di Matteo Galassi, che ha conquistato il suo quinto podio della carriera nel circuito internazionale, terminando al secondo posto dopo essere stato sconfitto in finale dall’ungherese Mate Tamas Koch con il punteggio di 15-11.

In precedenza lo spadista romagnolo aveva superato in semifinale l’ungherese Gergely Kovacs, vincendo con il punteggio di 15-11. Nell’altra semifinale, invece, Koch era riuscito a battere alla stoccata supplementare per 9-8 il giapponese Koki Kano. Galassi è l’unico dei quattro azzurri in tabellone che è riuscito ad andare oltre ai sedicesimi di finale. Negli ottavi l’azzurro aveva battuto il russo Kirill Onishchuk con il risultato di 15-10, mentre nei quarti aveva sconfitto il kazako Vadim Sharlaimov per 15-11.

Fuori invece proprio ai sedicesimi di finale Simone Mencarelli, che è stato battuto all’ultima stoccata per 15-14 dal kazako Elmir Alimzhanov. Sempre l’ultima stoccata è stata fatale al primo assalto di giornata anche a Davide Di Veroli (13-12 contro il tedesco Bellmann) e ad Enrico Piatti (14-13 contro il cinese Zhang).