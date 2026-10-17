Scherma, sciabolatori lontani dal vertice nel tabellone individuale in Coppa del Mondo

Si conclude lontano dalle posizioni di vertice il sabato degli sciabolatori italiani, quest’oggi impegnati nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma, competizione attualmente in scena in Algeria, precisamente ad Orano. In occasione del tabellone individuale infatti i due migliori risultati sono arrivati da Cosimo Bertini e Dario Cavaliere, piazzatisi rispettivamente al decimo ed al quattordicesimo posto.

Ma andiamo con ordine. Il percorso di Bertini è cominciato con la vittoria sull’ungherese Benedek Vigh per 15-6, a cui è seguito il successo ai danni dell’egiziano Mohamed Amer, superato per 15-11, preludio della sconfitta per 15-10 rimediata contro lo schermidore statunitense Colin Heatchcock, passato per 15-9.

Cavaliere si è invece prima imposto sul giapponese Yuto Rikitake (15-3) e, successivamente, sul tunisino Fares Ferjani, arginato per 15-10 prima di uscire di scena in un combattuto assalto contro il cinese Zhang, il quale ha fatto valere la sua legge di due stoccate (15-13). Più lontani gli altri italiani, considerata la ventunesima casella di Pietro Torre, la ventiquattresima di Matteo Neri, la quarantaseiesima di Michele Gallo , la quarantasettesima di Leonardo Reale e la cinquantaseiesima di Edoardo Cantini.

Domani, domenica 18 ottobre, si svolgerà la prova a squadre con Pietro Torre Michele Gallo, Matteo Neri e Cosimo Bertini. Sarà riscatto?