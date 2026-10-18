Scherma, le spadiste azzurre sfiorano la vittoria a Casablanca. La Russia vince alla stoccata supplementare

Sfuma nel minuto supplementare la vittoria per l’Italia nella prima prova a squadre della Coppa del Mondo di spada femminile a Casablanca. Una prestazione davvero eccellente quella del quartetto azzurro, schierato con una formazione decisamente nuova e sperimentale, visto che sono scese in pedana Alberta Santuccio, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.

Le azzurre si sono arrese solamente alla Russia in finale per 32-31 in una sfida che non ha visto protagonista Santuccio, ma con le sue compagne di squadra che hanno tenuto testa alle russe, con Murtazaeva che ha messo la stoccata decisiva nei confronti di Paulis solo al minuto extra.

In semifinale l’Italia aveva battuto gli Stati Uniti d’America con il punteggio di 38-31 al termine di una sfida sempre in controllo da parte delle spadiste azzurre. Nell’altra semifinale invece la Russia ha battuto l’Estonia per 45-34, con le estoni che poi si sono consolate con il successo nella finalina per il terzo posto sulle americane per 45-22.

L’Italia, testa di serie numero due, è partita dai sedicesimi di finale con il successo sull’Olanda per 45-25. Negli ottavi è poi arrivato il successo sul Kazakhstan per 40-35; mentre nei quarti una comodissima vittoria sulla Romania per 37-21.