Scherma, le fiorettiste completano l’opera. Vinta anche la prova a squadre a Takamatsu

Dopo il poker nella prova individuale, l’Italia continua la sua festa a Takamatsu nella prima tappa della Coppa del Mondo di fioretto femminile. Il quartetto composto da Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo ed Anna Cristino si è preso il gradino più alto del podio dopo aver superato il Canada in finale per 45-37. Una sfida complicata e che le azzurre hanno vinto in rimonta, soprattutto negli ultimi tre assalti con un clamoroso 9-2 di Errigo a Zhang e il 5-0 di Cristino a Guo.

Dominio assoluto delle fiorettiste azzurre in semifinale contro la Francia, con una netta vittoria per 45-24 in una sfida a senso unico. Nell’altra semifinale, invece, il Canada aveva battuto la Cina per 30-24. Le francesi si sono prese poi il terzo gradino del podio, superando le cinesi con il punteggio di 43-37.

Il cammino dell’Italia era cominciato negli ottavi di finale con un comodissimo successo contro Singapore per 45-18. Un po’ più complicata, ma comunque sempre in controllo la sfida dei quarti di finale contro l’Ungheria, con le azzurre che si sono imposte con il punteggio di 45-30.

Dunque si chiude una prima tappa di Coppa del Mondo semplicemente straordinaria per il fioretto femminile azzurro. L’Italia ha dimostrato ancora una volta di essere la nazione più forte. Un dominio assoluto nella prova individuale (senza dimenticare che agli ottavi erano presenti anche Anna Cristino e Carlotta Ferrari) e poi la vittoria nella prova a squadre a suggellare un fine settimana perfetto.