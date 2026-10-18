Scherma, la squadra italiana di sciabola fuori agli ottavi alla Coppa del Mondo di Orano

Niente da fare per gli azzurri della sciabola. Dopo quanto successo nella prova individuale, i nostri ragazzi si sono fermati agli ottavi di finale anche in occasione della prova a squadre, tornando da Orano, località dell’Algeria teatro queso fine settimana della prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola, a bocca asciutta.

Nello specifico la formazione composta da Pietro Torre, Michele Gallo, Matteo Neri e Cosimo Bertini ha dovut fermare la propria corsa al primo turno, uscendo di scena contro il Giappone, quartetto che ha superato gli azzurri per 45-51 tenendo le redini dell’incontro dall’inizio alla fine.

Una volta dirottati al tabellone dei piazzamenti, gli atleti si sono ritrovati al cospetto della Corea del Sud, perdendo 45-51, preludio delle vittorie maturate contro la Germania, arginata 45-37, e la Cina, battuta con il risultato finale di 45-42.

Volge al termine con un risultato negativo dunque la prima avventura del nuovo Commissario Tecnico Leonardo Caserta, già al lavoro per salire di colpi in occasione dei prossimi, imminenti, impegni.