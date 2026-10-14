Scherma, la spada dà il via alla sua stagione da Casablanca

Con la sciabola impegna in Algeria ad Orano e con il fioretto in Giappone in quel di Takamatsu, la spada comincerà la sua stagione di Coppa del Mondo da Casablanca (Marocco). Un lungo e ricco fine settimana dove tutte le tre armi scenderanno in pedana, con gli assalti del tabellone principale della prova individuale che si terranno sabato, mentre domenica ci sarà la gara a squadre.

Le donne ripartono dopo una stagione che ha visto Alberta Santuccio concludere al numero uno del ranking mondiale. La siciliana è stata grande protagonista e cerca conferme fin da questa tappa d’esordio. Già qualificata di diritto per il tabellone principale sarà anche Giulia Rizzi, mentre in questa stagione cerca un po’ di riscatto Rossella Fiamingo dopo un’ultima sicuramente complicata e con più ombre che luci.

C’è attesa anche per la prova maschile, dove l’Italia schiera soprattutto il campione europeo Simone Mencarelli e poi anche altre due punte come Matteo Galassi e Davide Di Veroli, anche se entrambi dovranno cercare una maggior continuità di risultati lungo il corso della stagione.

Appuntamento domenica con le due prove a squadre. Al femminile un quartetto sicuramente sperimentale con presente Alberta Santuccio e con lei poi anche Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi; mentre al maschile più certezze con Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli.