Scherma, la sciabola comincia la stagione dall’Algeria. Nuovo CT al maschile, tanti giovani pronti a stupire

Si alza il sipario sulla nuova stagione della Coppa del Mondo di scherma. Sarà un fine settimana ricchissimo con tutte le armi in pedana sia al maschile sia al femminile. La sciabola sarà protagonista in Algeria, precisamente da Orano, con gli assalti del tabellone principale della prova individuale che si terranno sabato ed invece con la gara a squadre in programma la domenica.

In casa Italia si arriva con una grandissima novità, visto che proprio da questa prima tappa di Coppa del Mondo a guidare il gruppo maschile ci sarà Leonardo Caserta, che è stato nominato come nuovo commissario tecnico al posto Andrea Terenzio, CT che aveva portato il quartetto sul tetto del mondo l’anno scorso a Tbilisi.

Caserta vive ormai da tantissimi anni l’ambiente della Nazionale e dunque è quasi una non novità, anche se ovviamente il ruolo del 55enne napoletano ora sarà diverso. Partirà in Algeria ancora senza Luca Curatoli, che sta continuando la fase di recupero dall’infortunio al ginocchio patito agli Assoluti e che lo terrà fuori con ogni probabilità fino a fine anno. Ad Orano il punto di riferimento sarà soprattutto Michele Gallo, ma attenzione ai giovani rampanti come Cosimo Bertini e Leonardo Reale.

In campo femminile nessun cambiamento tecnico e si riparte con il solito obiettivo, quello di provare a stupire e fare il meglio possibile. La sciabola femminile azzurra ha faticato sicuramente nelle ultime stagioni ed è l’arma che ha raccolto meno in questi anni. Michela Battiston resta il punto di riferimento del gruppo azzurro, che dovrà essere anche un po’ la “chioccia” delle giovani, dalle già compagne di squadra Mariella Viale e Manuela Spica, alla ventunenne Carlotta Fusetti, alla ventenne Gaia Carafa e alla diciassettenne Vittoria Mocci.