Scherma, la Russia si prende subito la prima vittoria. Fiorettisti azzurri terzi a Takamatsu

Dopo una prova individuale deludente, i fiorettisti azzurri si riscattano parzialmente e conquistano il podio nella prova a squadre della prima tappa di Coppa del Mondo a Takamatsu. Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Tommaso Martini hanno chiuso al terzo posto nel giorno che ha visto il ritorno al successo della Russia (Anton Borodachev, Kiril Borodachev, Egor Barannikov ed Aleksandr Kerik), che ha battuto in finale i padroni di casa del Giappone per 45-31.

Amara la sconfitta dell’Italia nella semifinale contro il Giappone, visto che nell’ultimo assalto Bianchi si è fatto rimontare quattro stoccate di vantaggio da Iimura, finendo per perdere con il punteggio di 45-43. Gli azzurri si sono, però, prontamente riscattati, conquistando come detto il terzo posto, vincendo la finalina contro il sempre temibile quartetto di Hong Kong per 45-35.

L’Italia, testa di serie numero uno del tabellone, aveva usufruito di un bye ai sedicesimi, per cominciare direttamente dagli ottavi di finale con il netto successo sul Belgio per 45-19. Qualche difficoltà era già arrivata nei quarti di finale contro l’Ungheria, che gli azzurri sono riusciti a battere per 45-41.

Non è stato sicuramente l’inizio di Coppa del Mondo pronosticato alla vigilia per i fiorettisti azzurri. Una prova individuale sicuramente deludente, visto che nessun nostro portacolori è riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale, turno raggiunto solamente da Tommaso Martini e Giulio Lombardi. Parziale riscatto nella prova a squadre, sempre complicatissima comunque nel fioretto maschile vista la concorrenza, con il terzo posto finale.