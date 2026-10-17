Scherma, la prima volta di Roberta Marzani in Coppa del Mondo: grande vittoria a Casablanca. Santuccio sul podio

Roberta Marzani non dimenticherà mai questa giornata, visto che ha coinciso con la sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. La lombarda si è tolta questa soddisfazione a 30 anni, salendo sul gradino più alto del podio nell’esordio stagionale a Casablanca. Il successo ai Giochi del Mediterraneo sembra averla sbloccata: Marzani che è stata protagonista di un cammino fenomenale in Marocco, concluso all’ultima stoccata decisiva, visto che l’azzurra si è imposta per 15-14 sull’ucraina Anna Maksymenko.

Un’ultima stoccata che era già stata decisiva per Marzani in semifinale nel derby azzurro contro Alberta Santuccio. Infatti la lombarda si era imposto al minuto supplementare sulla connazionale, numero uno del ranking mondiale, con il punteggio di 10-9. Sul podio ci è salita anche la russa Aizanat Murtazaeva, battuta nell’altra semifinale da Maksymenko per 15-12.

Una prova di squadra comunque molto positiva per l’Italia oltre ai due risultati di Marzani e Santuccio, che nei quarti hanno battuto rispettivamente l’ungherese Anna Kun (15-13) e la cinese Tang Junyao (15-8). Ha sfiorato il podio, invece, Nicol Foietta, battuta proprio nei quarti da Murtazaeva per 15-8.

Maksymenko aveva invece fermato il cammino di Federica Isola negli ottavi di finale, battendo l’azzurra per 15-5. Purtroppo l’ultima stoccata è stata fatale a Sara Maria Kowalczyk, sconfitta per 15-14 sempre da Murtazaeva al primo assalto; turno nel quale è caduta subito anche Giulia Rizzi, battuta 15-12 dalla svizzera Aurore Favre. Fuori all’esordio anche Lucrezia Paulis (15-9 contro la francese Mallo-Breton) e Gaia Traditi (15-5 con la cinese Tang)