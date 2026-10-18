Scherma, il Kazakistan vince a Casablanca. Gli spadisti azzurri terminano all’undicesimo posto

Il Kazakistan piazza il colpo nella prova a squadre della prima tappa di Coppa del Mondo di spada maschile. I kazaki hanno evitato la doppietta della Russia, vincitrice nella gara femminile, vincendo in finale con il punteggio di 45-40. Sul podio ci sale anche la Francia, che ha battuto l’Ucraina nella finalina per il terzo posto contro l’Ucraina per 45-38.

Una giornata da dimenticare per l’Italia, visto che il quartetto composto da Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli (quello campione d’Europa) non è riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale, terminando solamente in undicesima posizione.

Il cammino dell’Italia era cominciato nei sedicesimi di finale contro l’Estonia, con gli azzurri che si sono imposti con il punteggio di 45-38. Negli ottavi purtroppo è poi arrivato un brusco stop contro i Paesi Bassi, che si sono imposti anche abbastanza troppo facilmente per 45-35, relegando così l’Italia agli assalti per un piazzamento tra il nono ed il sedicesimo posto.

A questo punto l’Italia ha dovuto affrontare la Cechia, superandola con il punteggio di 44-32. Successivamente gli azzurri hanno ceduto alla Svizzera per 45-38; mentre successivamente è arrivata la vittoria per 45-31 contro il Brasile, chiudendo così all’undicesimo posto.