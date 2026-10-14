Scherma, il fioretto azzurro punta subito alla vittoria nell’esordio in Giappone

Comincia dal Giappone la nuova stagione della Coppa del Mondo di fioretto. Sarà infatti Takamatsu City ad ospitare questa prima tappa in un fine settimana che vedrà tutte le armi scendere in pedana. C’è ovviamente grande attesa in casa Italia dopo una stagione passata davvero eccezionale in termini di risultati sia al femminile sia al maschile.

Sicuramente l’Italia riparte soprattutto da Martina Favaretto, che ha chiuso l’anno da numero uno del ranking mondiale, grazie anche al primo titolo iridato individuale della carriera. La toscana cercherà di ripetersi, mentre la veneta è sicuramente la stella che dovrà splendere maggiormente in questo quadriennio che avrà ovviamente il suo culmine alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Dal Giappone parte anche il riscatto di Alice Volpi, che vuole riprendersi il posto da titolare nella prova a squadre dopo un paio di stagioni un po’ sottotono e di ricarica fisica e mentale dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Ovviamente ai nastri di partenza ci saranno due veterane come Martina Batini ed Arianna Errigo, che anche nella passata stagione hanno dimostrato di essere ancora tra le migliori al mondo. Il tutto senza dimenticare il solito eccellente ricambio generazionale, che parte dalla ventiduenne Irene Bertini e dalla ventunenne Matilde Molinari.

Anche in campo maschile c’è la stessa attesa vincente. La squadra azzurra si presenta in Giappone con i soliti suoi assi, partendo da tutto il quartetto che è salito sul tetto del mondo: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini. Oltre a loro particolare attenzione anche su due giovani che già hanno saputo comunque mettersi in luce, Damiano Di Veroli (23 anni) e Mattia De Cristofaro (20).