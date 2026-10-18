Scherma, giornata negativa anche per le sciabolatrici ad Orano. La squadra femminile out agli ottavi in Coppa del Mondo

Un weekend sfortunato per la sciabola femminile azzurra. Dopo quanto successo nel tabellone principale individuale, dove nessuna è riuscita a conquistare un piazzamento nella zona che conta, le nostre atlete si sono fermate agli ottavi nella giornata odierna, riservata alla prova a squadre. Si chiude quindi senza sussulti la prima tappa valida per la Coppa del Mondo di scherma, andata in scena questo fine settimana sulla pedana di Orano, in Algeria.

Precisamente, la compagine formata da Michela Battitston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili ha dovuto salutare la competizione principale nel primo turno, complice una sconfitta bruciante contro l’Ucraina, passata per 45-51 rimontando con vivavicità il vantaggio accumulato dal team tricolore.

Successivamente, l’Italia ha battuto nel tabellone dei piazzamenti prima il Kazakistan e, successivamente, la Germania, imponendosi per 45-42. Il nono posto finale è invece maturato grazie al successo contro gli Stati Uniti per 45-40, rimontando un gap di otto stoccate.

Ricordiamo che anche la squadra maschile è stata eliminata agli ottavi di finale, non riuscendo ad arginare la forza del Giappone, il quale ha trovato il successo per 45-41.