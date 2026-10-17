Scherma
Scherma, giornata difficile per le sciabolatrici a Orano: azzurre out al secondo turno in Coppa del Mondo
Non una buona giornata per le sciabolatrici impegnate questo fine settimana sulla pedana di Orano, località dell’Algeria teatro della prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma. Le nostre ragazze non sono andate infatti oltre il secondo turno, salutando la possibilità di poter entrare nella zona che conta, complice anche un tabellone tutt’altro che agevole.
Nello specifico la più attesa del lotto, Michela Battiston, si è dovuta arrendere al cospetto della competitiva magiare Anna Marton, cedendole il passo per 15-12. Più netto invece il K.O di Martina Criscio, sconfitta dall’ucraina Alina Komashchuk per 15-10.
Niente da fare neanche per Manuela Spica, anche lei ritrovatasi contro una schermitrice di primo piano, ovvero la bulgara Yoana Ilieva, la quale ha vinto l’assalto per 15-12. L’ellenica Despina Georgiado ha invece battuto per 15-10 Chiara Mormile. Da citare infine Carlotta Fusetti, eliminata dalla spagnola Martin-Portogues per 15-12. Destino speculare a quello di Giulia Arpino, costretta ad inchinarsi al cospetto di un’altra spagnola, Celia Perez Cuenca, per 15-11.
A queste si aggiungono Gaia Karola Carafa (quarantaquattresima), Claudia Rotili (cinquantesima), Vittoria Mocci (sessantesima) e Michela Landi (sessantesima). Domani, domenica 18 ottobre, si disputerà la gara a squadre, segmento che vedrà in pedana Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.