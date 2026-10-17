Scherma, débacle per i fiorettisti alla Coppa del Mondo di Takamatsu. I migliori si fermano agli ottavi

Una prova tutt’altro che entusiasmante per l’Italia del fioretto maschile, a cui è mancato completamente l’acuto in occasione del tabellone principale individuale valido per prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma in fase di svolgimento questa settimana sulla pedana di Takamatsu.

Se infatti il comparto della squadra femminile ha scritto una pagina indelebile di storia firmando una tripletta tricolore, il reparto maschile si è invece fermato agli ottavi, fermandosi così troppo presto. I miglioro in tal senso sono stati Tommaso Martini e Giulio Lombardi, i quali hanno raggiunto rispettivamente la nona e la tredicesima piazza.

Male inoltre Filippo Macchi, costretto ad uscire di scena ai sedicesimi accontentandosi della diciassettesima piazza. Destino speculare a quello di Lorenzo Nista, venticinquesimo, ed Edoardo Luperi, ventottesimi. Ancora più indietro Giullaume Bianchi (trentatreesimo), Tommaso Marini (trentasettesimi) ed Alessio Foconi (quarantacinquesimo).

Domani, domenica 18 ottobre, i nostri ragazzi proveranno a riscattarsi nella prova a squadre affidandosi a Tommaso Marini, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Guillaume Bianchi.