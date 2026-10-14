Scherma
Scherma, comincia la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per la prima tappa arma per arma
Ultime ore di attesa in vista dell’inizio della Coppa del Mondo di scherma 2026-2027, che si aprirà con un weekend di fuoco in cui saranno impegnate tutte le armi in tre sedi separate. Il fioretto sarà di scena a Takamatsu (in Giappone), la spada a Casablanca (in Marocco) mentre la tappa inaugurale della sciabola si terrà a Orano (in Algeria).
L’Italia si presenterà con il contingente massimo in ogni specialità, per un totale di 72 atleti in gara. Ricordiamo che i migliori 16 del ranking mondiale accedono direttamente al tabellone principale delle prove individuali (in programma nella giornata di sabato), mentre tutti gli altri dovranno passare dalle qualificazioni (previste tra giovedì e venerdì). Domenica sarà il turno delle gare a squadre.
I fiorettisti azzurri selezionati per il primo atto del circuito maggiore sono Guillaume Bianchi (n.3 del ranking), Filippo Macchi (4), Tommaso Martini (9), Tommaso Marini (13), Giulio Lombardi (33), Davide Filippi (57), Edoardo Luperi (60), Giuseppe Franzoni (61), Lorenzo Nista (68), Alessio Foconi (77), Damiano Di Veroli (100), Mattia De Cristofaro (131) al maschile e Martina Favaretto (n.1), Martina Batini (2), Arianna Errigo (4), Anna Cristino (7), Alice Volpi (13), Martina Sinigalia (31), Francesca Palumbo (37), Irene Bertini (44), Carlotta Ferrari (61), Aurora Grandis (64), Matilde Molinari (81), Elena Tangherlini (95) al femminile.
Nella spada vedremo in azione Simone Mencarelli (n.3), Matteo Galassi (5), Davide Di Veroli (7), Filippo Armaleo (70), Andrea Santarelli (89), Gianpaolo Buzzacchino (107), Enrico Piatti (121), Fabrizio Cuomo (130), Valerio Cuomo (142), Nicolò Del Contrasto (174), Cristiano Sena (196), Riccardo Cedrone (302) tra gli uomini e Alberta Santuccio (n.1), Giulia Rizzi (5), Rossella Fiamingo (28), Gaia Caforio (31), Roberta Marzani (57), Sara Maria Kowalczyk (63), Gaia Traditi (67), Alessandra Bozza (78), Federica Isola (94), Lucrezia Paulis (120), Carola Maccagno (127), Nicol Foietta (236) tra le donne. Già definiti i quartetti che prenderanno parte alla prova a squadre: Mencarelli, Galassi, Di Veroli, Santarelli al maschile e Santuccio, Caforio, Paulis, Traditi al femminile
Per quanto riguarda la sciabola l’Italia verrà rappresentata da Cosimo Bertini (26), Michele Gallo (29), Matteo Neri (32), Pietro Torre (33), Marco Mastrullo (50), Leonardo Dreossi (53), Dario Cavaliere (60), Edoardo Cantini (78), Mattia Rea (130), Giorgio Marciano (237), Leonardo Reale (240), Lupo Veccia Scavalli (245) in campo maschile e Michela Battiston (n.9), Mariella Viale (19), Manuela Spica (30), Claudia Rotili (39), Chiara Mormile (61), Giulia Arpino (64), Martina Criscio (78), Carlotta Fusetti (100), Vittoria Mocci (158), Michela Landi (163), Benedetta Fusetti (213), Gaia Karola Carafa (382) nel settore femminile.