Scherma, Choupenitch trionfa all’esordio a Takamatsu. Azzurri non oltre gli ottavi

Alexander Choupenitch ritorna alla vittoria in Coppa del Mondo. Il ceco, oro iridato la scorsa estate, è salito sul gradino più alto del podio per la seconda volta in carriera in Giappone a Takamatsu, battendo in finale il francese Maxime Pauty con un perentorio 15-4. Al terzo posto concludono anche il giapponese Toshiya Sato ed il brasiliano Guilherme Toldo, battuti in semifinale rispettivamente da Choupenitch per 15-11 e da Pauty per 15-6.

Giornata da dimenticare per i colori azzurri. Il migliori sono stati Tommaso Martini e Giulio Lombardi, che si sono fermati entrambi negli ottavi di finale. Martini è stato sconfitto dall’americano Nick Itkin con il punteggio di 15-8; mentre Lombardi si è arreso a Guilherme Toldo per 15-12.

Martini aveva battuto nei sedicesimi di finale il connazionale Edoardo Luperi al termine di un assalto molto combattuto per 15-13. Sempre nello stesso turno è stato eliminato Filippo Macchi, sconfitto per 15-13 dal belga Stef De Greef; mentre sempre Itkin ha messo fine al cammino anche di Lorenzo Nista, battuto nettamente per 15-5.

L’ultima stoccata è stata fatale al primo assalto sia a Guillaume Bianchi sia ad Alessio Foconi, che sono stati sconfitti per 15-14 rispettivamente dai francesi Wallerand Roger e Maxime Pauty. Fuori sempre al primo turno anche Tommaso Marini, che si è arreso al russo Grigoriy Semenyuk per 15-7.