Scherma, Andrea Cassarà riparte dalla Russia: è il nuovo CT del fioretto

Dalle pedane alla panchina, con la Russia che torna a puntare sull’esperienza italiana. Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico della nazionale russa di fioretto. La nomina dell’ex campione azzurro è stata ufficializzata dalla Federazione russa di scherma attraverso i propri canali social e segna l’inizio di una nuova fase nella carriera del quarantaduenne bresciano.

Cassarà avrà la responsabilità di entrambe le selezioni, maschile e femminile, assumendo dunque un ruolo di assoluto rilievo nella struttura tecnica della scherma russa. Per l’ex atleta azzurro si tratta del primo incarico di vertice alla guida di una nazionale maggiore dopo il ritiro dall’attività agonistica.

La scelta non appare casuale e si inserisce in una tradizione che lega da tempo la scuola russa del fioretto a quella italiana. Cassarà rappresenta infatti uno dei nomi più prestigiosi della scherma azzurra degli ultimi decenni, forte di una carriera internazionale costruita tra medaglie olimpiche, titoli mondiali e successi a squadre. Il suo nuovo incarico conferma, inoltre, il particolare rapporto tra la Russia e il movimento tecnico italiano.

Prima di Cassarà, era stato Stefano Cerioni, altro grande protagonista del fioretto azzurro, a guidare la nazionale russa. Cerioni ricoprì il ruolo di commissario tecnico dal 2013 al 2016, lasciando un segno importante nel percorso della squadra.

Ora toccherà a Cassarà raccogliere quella eredità e confrontarsi con una sfida completamente diversa rispetto a quelle vissute da atleta. Dalla pedana alla gestione di un gruppo, il passaggio comporterà responsabilità tecniche, organizzative e strategiche: l’obiettivo sarà valorizzare il talento degli schermidori russi e riportare le due selezioni ai massimi livelli internazionali.