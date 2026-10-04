Scandicci-Chieri oggi in tv, A1 volley femminile: orario 4 ottobre, canale, streaming

Il nuovo corso di Scandicci comincia con un esame impegnativo. La Savino Del Bene ospita la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella prima giornata della Serie A1 femminile 2026-2027: appuntamento domenica 4 ottobre alle 16.00 al Pala BigMat di Firenze, per una delle sfide più interessanti del turno inaugurale. Due squadre ambiziose si affrontano subito, con l’obiettivo di verificare sul campo gli equilibri costruiti durante la preparazione.

Per le toscane la novità principale è l’assenza di Ekaterina Antropova, attorno alla quale ruotava una parte consistente della produzione offensiva. La sua partenza impone una diversa distribuzione delle responsabilità: Scandicci dovrà trovare nuove intese e valorizzare la varietà delle proprie attaccanti. Kiera Van Ryk sarà il riferimento in posto due, con Lise Van Hecke a offrire un’alternativa importante in un ruolo decisivo per le ambizioni della squadra.

La costruzione del gioco passerà dalle mani di Maja Ognjenović, chiamata ad accompagnare l’inserimento delle nuove compagne e a sfruttarne le caratteristiche. Sulle bande le opzioni non mancano: Caterina Bosetti, Avery Skinner e Julia Bergmann consentono di combinare qualità in ricezione, potenza e soluzioni offensive differenti. La capacità della regista serba di coinvolgere tutti i reparti potrà aiutare la Savino Del Bene a diventare meno prevedibile, soprattutto nelle situazioni di ricezione positiva.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Chieri che può contare su una struttura più consolidata, pur avendo aggiunto elementi capaci di ampliarne le possibilità. Sarah van Aalen ritrova riferimenti come Anett Németh, Stella Nervini e Anna Gray, una base utile per affrontare una trasferta subito delicata. Nicola Negro avrà inoltre a disposizione Reagan Cooper e Logan Eggleston, nuove risorse in posto quattro per variare gli assetti e sostenere il peso dell’attacco.

Uno dei confronti più significativi sarà quello al centro. L’arrivo di Marina Lubian aggiunge a Chieri qualità in primo tempo e presenza a muro, accanto a Gray. Scandicci risponde con un reparto ricco di alternative, composto da Nwakalor, Graziani, Alberti e Aleksić. Il rendimento delle centrali dipenderà anche dalla battaglia al servizio: allontanare le palleggiatrici dalla rete significherà limitare le combinazioni e facilitare il lavoro del muro.

Per Scandicci sarà il primo banco di prova del dopo-Antropova; per Chieri, un’occasione immediata per misurare le proprie ambizioni. Le toscane cercheranno di imporre la profondità dell’organico, mentre le piemontesi proveranno a sfruttare la continuità delle proprie intese. In palio ci sono i primi punti e indicazioni preziose sulla capacità delle due squadre di esprimersi contro un’avversaria di alto livello.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaBigMat di Firenze domenica 4 ottobre con inizio alle 16.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Del Bene Scandicci e Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 4 ottobre – PalaBigMat di Firenze

Ore 16.00 Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport