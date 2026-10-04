Scandicci apre il ciclo post Antropova con una sconfitta, Chieri esulta in rimonta in Serie A1

Scandicci ha incominciato con una sconfitta il ciclo post Ekaterina Antropova: l’opposto ha lasciato la società toscana e si è trasferita in Turchia, dunque la Savino Del Bene ha dovuto rivedere il proprio sestetto ed è ripartita da nuove bomber, in una configurazione che deve trovare in giusti automatismi. Le ragazze di coach Marco Gaspari sono state battute da Chieri per 3-2 (22-25; 25-23; 22-25; 25-21; 15-11) di fronte al proprio pubblico del Pala BigMat di Firenze, subendo la rimonta da 1-2 e vedendosi così costrette a inseguire Milano e Conegliano nella classifica generale della Serie A1 di volley femminile.

Kiera Van Ryk ha messo a segno 25 punti (3 ace) nella prima uscita da opposto in sostituzione di Antropova: la canadese è talentuosa e si è messa in bella mostra durante l’estate, l’impatto è stato positivo e dovrà semplicemente trovare le misure in diagonale con una big del calibro di Maja Ognjenovic (6 marcature per la palleggiatrice). Ci si aspetterà un apporto incisivo da parte della schiacciatrice Caterina Bosetti (7), affiancata di banda da Avery Skinner (13), mentre al centro si è distinta Linda Nwakalor (11).

A trascinare Chieri verso la grande rimonta sono state l’opposto Anett Németh (25 punti) e il martello Stella Nervini (22), ma hanno fatto la differenza anche la centrale Marina Lubian (15 punti, 6 muri) e il sorprendente martello Logan Eggleston (18 punti, 3 muri). Scandicci tornerà in campo sabato 10 ottobre (ore 19.30) per fare visita a Vallefoglia, mentre Chieri proverà a replicarsi domenica 11 ottobre (ore 17.00) contro Brescia tra le mura amiche.