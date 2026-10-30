Scacchi: Mondiali rapid e blitz di fine anno a Istanbul

Sarà Istanbul a ospitare i Mondiali rapid e blitz di scacchi a fine anno. Lo ha comunicato la FIDE attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito internet, citando le date di svolgimento come dal 25 al 30 dicembre, anche se specifica che l’arrivo dei giocatori coinvolti si avrà proprio nel giorno di Natale. In breve, si suppone che le date siano alla fine sempre le stesse: 26-27-28 dicembre per i Mondiali rapid, 29-30 per quelli blitz.

Così il nuovo presidente della FIDE, Timur Turlov: “Siamo molto felici di portare i Mondiali rapid e blitz a Istanbul. La Turchia ha più volte dimostrato la sua abilità di organizzare eventi di classe mondiale facendo al contempo un grande lavoro per contribuire alla crescita del nostro gioco a tutti i livelli. Voglio ringraziare la federazione turca e i suoi partner per il loro impegno e la loro cooperazione. Non vediamo l’ora di celebrare la fine dell’anno scacchistico insieme in una delle città più dinamiche e accoglienti al mondo“.

Si tratta della prima volta per Istanbul e per la Turchia in termini di organizzazione della manifestazione. Non è nemmeno un caso che l’assegnazione arrivi proprio ora, perché è turco uno dei prospetti più importanti degli ultimi anni, Yagiz Kaan Erdogmus, che promette di essere una delle figure più rilevanti degli scacchi in un futuro nel quale, inevitabilmente, la generazione di Magnus Carlsen, Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura dovrà lasciare il passo.

Proprio Carlsen, in linea generale, è il re di questi eventi. Ha vinto per sei volte i Mondiali rapid e, per otto volte, si è imposto anche in quelli blitz (in verità a lui va ascritta anche una nona edizione, del 2010, prima che rapid e blitz fossero codificati in sede e fasi del calendario uniche). In campo femminile, se non c’è mai stata una vera dominatrice assoluta in campo rapid, per quanto riguarda il blitz il nome più forte emerso di recente è quello della kazaka Bibisara Assaubayeva, con tre titoli nelle ultime cinque edizioni.