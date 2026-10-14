Sara Errani e Jasmine Paolini rimontano Mihalikova/Nicholls e sono ai quarti a Wuhan

Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti del WTA 1000 di Wuhan in doppio e rilanciano, potenzialmente, la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls con il punteggio di 4-6 6-2 10-5 in una sfida davvero ricca di lotta. Ora nei quarti la kazaka Anna Danilina e la cinese Shuai Zhang, altro confronto di quelli tutti da guardare nell’ottica di sognare la California.

Primi game che non sono esattamente quelli in cui si vede il massimo del tennis possibile e immaginabile: una volée alta facile di Errani in rete porta al break perso, poi è lei a farsi perdonare con il lob del controbreak ma, ancora al deciding point, è di nuovo un pallonetto, stavolta lungo, a determinare il vantaggio di Mihalikova/Nicholls. Dopo questa sequenza i game di servizio procedono tutti abbastanza tranquillamente, e poi ci sarebbe anche una chance sul 3-4 con deciding point, ma qui Nicholls prende la rete e salva tutto. Pericolo sventato, situazione meno difficile e 6-4 in archivio per il duo slovacco-britannico (anzi, invertendo, anglo-slovacco visto che Nicholls è di Norwich).

Per le azzurre la reazione del secondo set è di livello importante. Nicholls sbaglia parecchio, Paolini ed Errani no, ed è subito 2-0 che diventa 3-0 rapidamente. Ci sarebbe anche la possibilità del 4-0, quadrupla, ma per larga misura sono brave le due avversarie a trovare le soluzioni giuste per mantenere il distacco entro margini contenuti. Di deciding point se ne verificano altri due, uno per parte, senza ulteriori break, ma è sul 5-2 che le azzurre colpiscono ancora. Ci pensa Paolini con la risposta che consente a Errani di chiudere con la volée, poi, sul 30-40, Mihalikova spedisce fuori il rovescio e si va al match tie-break.

Questo, però, è una specie di dominio da parte delle azzurre. Anzi di Paolini, perché è lei a mettere pressione il più delle volte e, già che c’è, a tirare qualche colpo niente male come la risposta di dritto del 3-0. Le azzurre vanno fin sul 7-2, poi c’è un momento di recupero da parte di Mihalikova e Nicholls, ma è dal 7-5 che le italiane tornano ad allungare, questa volta in maniera vincente.

Per quel che concerne le prime in campo, 84%-71% per Errani/Paolini, che stanno cercando di mettere in scena quanto non è stato possibile negli ultimi mesi a causa dei problemi a un piede di Jasmine. La corsa alle Finals, per vari motivi, non è assolutamente chiusa e questo può davvero risultare un viatico importantissimo.