Sara Errani e Jasmine Paolini cedono a Dabrowski/Stefani nei quarti a Pechino

Finisce ai quarti di finale la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Le due azzurre, campionesse in carica e vincitrici delle ultime due edizioni, cedono in due set alla coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani, che si impongono con il punteggio di 7-5 7-6(6) in 1 ora e 47 minuti di gioco e conquistano la semifinale, dove incontreranno Mertens e Shnaider. Si interrompe così a dieci la serie di vittorie consecutive delle azzurre nel torneo cinese.

L’avvio è stato incoraggiante per le campionesse olimpiche. Dopo un primo game complicato, con Errani costretta a salvare un punto break, la partita si è sviluppata su un equilibrio fatto di scambi spettacolari a rete, con le due coppie a scambiarsi volée, lob e passanti. Dabrowski e Stefani hanno trovato i primi due break, ma le azzurre hanno reagito con un cambio di marcia nel quarto game: il passante di rovescio lungolinea di Paolini ha chiuso uno scambio di grande intensità, portando al 4-2 dopo aver strappato il servizio alle avversarie.

Il momento migliore è arrivato subito dopo. Errani ha confermato la battuta e le azzurre si sono spinte fino al 5-2 grazie anche a un errore clamoroso di Dabrowski, che ha mandato largo uno smash da posizione comoda. A quel punto, però, la partita ha cambiato volto. Il blackout è stato improvviso: cinque game consecutivi per le avversarie, con Stefani più solida al servizio e meno incline all’errore e una Paolini che, in risposta e in uscita dal servizio, ha perso progressivamente precisione. Il parziale si è chiuso sul 7-5 con la risposta in rete della numero uno azzurra.

Nel secondo parziale Errani e Paolini hanno dovuto inseguire fin dall’inizio, cedendo il servizio nel secondo game dopo un rovescio in rete di Sara. Quando il match sembrava ormai indirizzato, le azzurre sono riuscite a ricucire: il contro break del 4-4, propiziato da una volée lunga di Stefani, ha riaperto la sfida. Da lì in avanti la tensione è salita e il livello del gioco con essa. Il momento più alto è stato il game del 6-5, quando Errani ha firmato un punto straordinario con volée in controtempo e una smash morbida, prima che Dabrowski rispondesse con un colpo vincente di rovescio incrociato sul 40-40 e rimettesse le cose in equilibrio.

E’ spettato al tie-break sentenziare. Le azzurre hanno avuto la prima iniziativa, portandosi sul 2-0 con due passanti di grande qualità di Paolini e trovandosi avanti 5-3. Tuttavia, i turni al servizio non sono stati favorevoli e una volée vincente di Dabrowski ha chiuso la partita sull’8-6.

Il passo falso complica la corsa alle WTA Finals di Indian Wells. L’assenza dai campi per diversi mesi ha pesato in modo determinante sulla classifica stagionale: ora la coppia azzurra occupa la tredicesima posizione, distante dall’ottava che garantirebbe l’accesso al torneo di fine anno. Il discorso qualificazione non è ancora chiuso del tutto, ma servirà un finale di stagione quasi perfetto per riaprirlo.