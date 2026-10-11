Sara Curtis subito devastante negli USA: abbattuti due record della College Swimming League

Due gare individuali, due record e un contributo decisivo al successo della squadra. Sara Curtis inaugura la nuova stagione universitaria negli Stati Uniti con una prestazione che porta subito la sua firma. A Knoxville, la nuotatrice azzurra si è presa la scena nel quarto appuntamento della College Swimming League, dimostrando di poter essere protagonista assoluta anche nel panorama del nuoto collegiale americano.

Il risultato più sorprendente è arrivato nei 100 yard dorso. Curtis ha fermato il cronometro a 49”74, conquistando il primo posto e riscrivendo il primato della competizione. Un crono di grande spessore, che assume ancora più valore se si considera che nessun’altra atleta in gara è riuscita a scendere sotto i 50 secondi. Una prova che ha messo in evidenza la versatilità dell’italiana, capace di imporsi anche in una specialità diversa dal suo principale terreno di competizione.

La risposta nei 50 yard stile libero è stata altrettanto efficace. Qui Curtis ha confermato le proprie qualità da velocista, vincendo in 21”06 e aggiungendo un secondo record della College Swimming League al bilancio della giornata. Due successi individuali costruiti su prestazioni di alto livello, che hanno reso la sua presenza a Knoxville uno dei principali punti di forza del gruppo della University of Virginia.

L’azzurra ha inciso anche nelle gare a squadre. Nella staffetta 4×50 stile libero ha aperto la prova con una frazione da 21”15, contribuendo al successo dei Cavaliers, capaci di chiudere in 1’24”73 e di stabilire il nuovo record della gara. Impegno anche nella 4×50 mista Super Skins, dove Curtis ha nuotato la frazione a dorso in 23”55. Virginia aveva conquistato l’accesso al turno successivo, ma è stata successivamente esclusa per un cambio irregolare.

A completare il quadro è arrivato il successo complessivo della University of Virginia nel quadrangolare di Knoxville. I Cavaliers hanno totalizzato 567 punti, superando Tennessee, ferma a quota 535, e Louisville, terza con 315,5 punti.