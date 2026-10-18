Santopadre: “Musetti deve essere bravo mentalmente. Le aspettative erano altissime”

Lorenzo Musetti aveva iniziato alla grande il suo 2026 con il raggiungimento del numero 5 del ranking ATP e i quarti di finale all’Australian Open, torneo culminato con lo sfortunato ritiro contro Novak Djokovic. Il toscano, in seguito all’infortunio patito a Melbourne, ha dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici che ne hanno fortemente condizionato il cammino.

L’auspicio è quello di ritrovare fiducia e continuità di gioco con qualche buon risultato per gettare le basi in vista del 2027. Vincenzo Santopadre, attuale tecnico di Lorenzo Sonego, ha analizzato il momento vissuto dal tennista carrarino nella trasmissione Tennis Talk, in onda su Super Tennis.

Sulle difficoltà di riprendere il cammino dopo l’infortunio: “L’anno scorso ha avuto una stagione strepitosa. Aveva iniziato benissimo, con probabilmente anche delle aspettative giustamente altissime, perché secondo me in Australia giocava il suo miglior tennis. Era veramente devastante e quindi, sul più bello, lui si è trovato a doversi fermare. Come detto, adesso si ritrova a dover salire su un treno in corsa. Lui sta fermo e deve provare ad aggrapparsi a qualche vettura del treno per correre”.

Sulla situazione fisica del carrarino e sull’ultima sconfitta: “Ovvio che qui si tratta di problematiche fisiche che si sono un po’ inanellate e incastrate. Sappiamo benissimo quanto poi la sensibilità dei giocatori possa essere sottile e quindi là deve avere un po’ anche la scorza per tirare avanti. Soprattutto dal punto di vista mentale deve essere bravo. L’ultima sconfitta, dal mio punto di vista, assolutamente non fa testo, perché per me è già un miracolo che lui sia riuscito a giocare. Anzi, sono stati bravi a rimanere lì fino a quando è stato possibile provare a giocare, perché ha ripreso a colpire la palla pochissimi giorni prima della partita. Per cui è stata una sconfitta anche dignitosa”.