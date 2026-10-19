Salto ostacoli, i convocati dell’Italia per Fieracavalli: c’è Piergiorgio Bucci nella lista degli azzurri

In vista dell’appuntamento con Fieracavalli a Verona, dove si terrà una delle tappe della FEI Jumping World Cup 2026-2027 (Western European League), il Dipartimento Salto Ostacoli della Federazione Italiana Sport Equestri ha reso nota la lista di convocati per l’evento che si terrà dal 5 all’8 novembre prossimi, con particolare attenzione sulla gara della domenica.

Lo staff guidato dal selezionatore Stefano Cesaretto ha scelto 9 atleti, fra cavalieri e amazzoni: 7 con accesso diretto al Gran Premio, 1 con accesso tramite qualifica e 1 senza accesso al Gran Premio. Di seguito l’elenco completo:

(con accesso diretto al Gran Premio)

Piergiorgio Bucci

Emanuele Camilli

Giacomo Casadei

Emanuele Gaudiano

Giulia Martinengo Marquet

Riccardo Pisani

Roberto Previtali

(con accesso al Gran Premio tramite qualifica)

Federico Ciriesi

(senza accesso al Gran Premio)

Greta Lepratti

A questi convocati potranno aggiungersi altri atleti azzurri attraverso delle wild Card

Al netto degli infortuni occorsi nell’ultimo periodo è presente Piergiorgio Bucci, che si opererà a metà dicembre per risolvere i suoi problemi fisici, così come tutti i “Big” del comparto azzurro: da Emanuele Camilli a Giulia Martinengo Marquet, passando per Giacomo Casadei ed Emanuele Gaudiano, senza dimenticare Riccardo Pisani e Roberto Previtali.

L’evento di Fieracavalli sarà, per la FEI Jumping World Cup 2026-2027, il terzo in calendario: dopo l’opening di Oslo dell’11 ottobre, la seconda tappa si terrà infatti a Lione il 1° novembre.