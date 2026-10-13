Salto con gli sci, Silje Opseth assente nel 2026-27. L’ex primatista del mondo è incinta dopo aver rischiato di non poter avere figli!

Silje Opseth ha annunciato che non prenderà parte alla stagione agonistica 2026-27. L’ex primatista del mondo di salto con gli sci ha spiegato che la ragione della sua assenza è quanto mai lieta, poiché si tratta di una gravidanza. Cionondimeno, la ventisettenne norvegese ha tenuto a specificare come quanto stia accadendo possa essere definito un “piccolo miracolo” in seguito a quanto emerso nei mesi scorsi.

La scandinava ha effettuato un lungo post sui social network, nel quale ha svelato che “in primavera mi è stata diagnosticata un’insufficienza ovarica prematura. Scoprire questa patologia è stata la risposta a tanti problemi con il mio ciclo mensile presentatisi nel corso degli ultimi anni. Nessun ginecologo sembrava trovare una spiegazione. Altri addirittura non mi hanno preso seriamente quando ho descritto loro i sintomi.

Comunque, la diagnosi ha rappresentato un sollievo, perché finalmente ho capito il motivo di una situazione anomala. Ho compreso che quanto stavo provando da tre o quattro anni, non era solo nella mia testa. Difatti, una volta scoperta questa patologia, mi è stato detto che se avessi voluto diventare una madre, avrei dovuto diventarlo immediatamente. Mi sono trovata di fronte a un dilemma, perché mi sono sempre detta che un giorno avrei voluto creare una famiglia. Però era un progetto per il mio post-carriera.

Ho cominciato la preparazione all’inverno 2026-27 e le prime competizioni estive sono andate molto bene (all’inizio di agosto, Opseth è arrivata due volte sul podio nelle prove di Summer Grand Prix di Wisla). Poi è successo qualcosa che ritengo un piccolo miracolo, ossia un test di gravidanza positivo. Diventerò mamma a maggio! Non ho ancora ben realizzato cosa sta accadendo, la prima ecografia è stata effettuata la scorsa settimana e ha rivelato un secondo battito cardiaco.

Sono emozionatissima per la sfida che vedo di fronte a me e spero tutto vada nel migliore dei modi. Non ho però intenzione di ritirarmi. Il mio obiettivo resta lo stesso, vincere le gare di primo livello. Ho già superato un serio infortunio al ginocchio, nulla è impossibile se lo si vuole con forza. Anche quanto accaduto al mio corpo ne è la riprova! Non so se la mia prossima stagione sarà il 2027-28 o il 2028-29, ma ci sarà una prossima stagione!”.

Insomma, Opseth ha condiviso una storia molto particolare. La norvegese ha ottenuto 7 vittorie in Coppa del Mondo e nel marzo del 2024 è diventata la prima donna ad atterrare dopo aver volato più di 230 metri. Il suo primato mondiale è durato un anno, prima che Nika Prevc lo migliorasse. Specialista dei trampolini di grandi dimensioni, non le è mai mancato il pelo sullo stomaco, perché vincere a Sapporo e Willingen è la dimostrazione di avere coraggio. Sempre estrema in fase di volo, ha sviluppato una tecnica di salto da “o tutto o niente”, un po’ come il suo organismo con una gravidanza. Alfine, sulla ruota del destino, è uscito “tutto”.