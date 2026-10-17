Salto con gli sci, Mondiale di volo femminile dal 2030? Il programma della Fis per avere piena parità di genere

Il salto con gli sci si avvicina sempre più alla completa parità sessuale. La FIS ha stilato un programma atto a non perseguire una marcia a tappe forzate, bensì ad assecondare il naturale sviluppo della disciplina. Stando a quanto pubblicato dalla Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard, il progetto di avere un Mondiale di volo femminile (manifestazione ancora mancante nel settore rosa) è calibrato sul 2030.

Nel frattempo, verrà gradualmente incrementato il numero di atlete ammesse alle gare di volo. Si era cominciato con 15 ragazze nel 2023 e, attualmente, si è arrivati a 30. Cionondimeno, si vuole giungere ad avere 40 saltatrici al via a partire dal 2029. Se il progetto dovesse compiersi (e il livello medio alzarsi a sufficienza), allora nel 2030 verrà istituito il primo Mondiale di volo riservato alle donne.

L’evento si terrebbe a Vikersund in un’ideale “chiusura del cerchio”, poiché l’impianto norvegese è quello dove si è disputata la prima competizione di volo di sempre, nel 2023. In realtà, a oggi si tratta di un intento. Molto dipenderà dai riscontri concreti forniti dalle gare dei prossimi tre inverni. Addirittura non è stata esclusa a priori la possibilità di avere un Mondiale di volo riservato alle donne già nel 2028 a Planica, ma l’eventualità appare improbabile.

Difatti, si è parlato apertamente di 2030. È questo l’orizzonte al quale si guarda. Tutto è subordinato al livello che sarà espresso dalle atlete sul trampolino. Attenzione, non si parla delle top di gamma. Che le migliori del mondo abbiano già qualità adeguate non è in discussione. Anzi, è possibile che nelle giuste condizioni (e magari con una velocità di stacco elevata), una donna possa volare più lunga degli uomini, sfruttando l’insita leggerezza corporea. Ovviamente, servirebbe la tecnica necessaria e, soprattutto, il pelo sullo stomaco proprio di chi non ha paura del rischio.

I record del mondo ufficiali di salto con gli sci sono attualmente detenuti dai fratelli Prevc. Nel settore maschile, Domen è atterrato a 254,5 metri a Planica, il 30 marzo 2025. In ambito femminile, Nika ha toccato i 242,5 metri a Vikersund, in questo 2026. Saranno però le seconde e le terze linee del salto femminile a determinare se il settore esporrà una competitività degna di una gara dove siano in palio delle medaglie iridate. Soprattutto, una prova nella quale decine di saltatrici possano competere in sicurezza, senza vedere situazioni di inadeguatezza al contesto.