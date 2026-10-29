Rusedski non ha dubbi: “La lunga pausa può aiutare Sinner a vincere gli Australian Open”

Jannik Sinner, In un modo o nell’altro, riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione dell’universo tennistico. L’annuncio del ritorno in campo previsto per il Six King Slam e si svolgerà a fine anno e le discussioni sul possibile arrivo di Ma di Magnus Norman in panchina al posto di Cahill sono tra i temi più dibattuti degli ultimi giorni.

L’ex tennista britannico Greg Rusedski ha analizzato la situazione del giocatore italiano evidenziando come la lunga pausa possa tramutarsi in un beneficio in vista degli Australian Open 2027: fuoriclasse assoluti come Agassi e Federer hanno saputo trionfare a Melbourne dopo la sosta invernale e l’azzurro ha tutte le carte in regola per poter eguagliare il loro risultato.

Sull’esempio di Agassi e Federer in vista del prossimo Australian Open: “Andre Agassi ha approfittato più volte della pausa invernale per partecipare agli Australian Open e vincere il titolo. Lo ha fatto anche Roger Federer. Per quei ragazzi è un gioco da ragazzi. Volete farmi credere che Sinner si dimenticherà come si colpisce una palla da tennis? Questo ragazzo è incredibile. Se è in forma, se ha la voglia di vincere e se riesce ad allenarsi a sufficienza, l’eccellenza finisce sempre per prevalere”.

Sulle qualità di Sinner: “E la sua concentrazione e la sua intensità sono fuori dal comune. Ho visto qualcuno paragonarlo al modo in cui Agassi colpiva la palla, con intensità e ferocia simili, ma con una concentrazione ancora maggiore settimana dopo settimana. Non mi preoccupo per Jannik. Se Jannik è in buona salute e pronto a giocare, è pronto a vincere, indipendentemente da dove giochi. È davvero così bravo”.