Rune e Fritz subito eliminati a Tokyo: Darderi ha un’occasione nel suo spicchio di tabellone

Luciano Darderi si è scatenato all’esordio nel torneo ATP 500 di Tokyo, regalandosi una vittoria di notevole prestigio sul cemento della capitale giapponese: il tennista italiano si è imposto contro il norvegese Casper Ruud, dettando legge con il punteggio di 7-6(3), 6-3 e proseguendo la propria vittoria nel Sol Levante. Il numero 19 del mondo ha battuto la testa di serie numero 6 del seeding e potrebbe farsi strada nella manifestazione, visto che nel suo spicchio di tabellone si è concretizzata un’eliminazione eccellente.

Il danese Holger Rune, che sta pian piano rientrando dopo un brutto infortunio, è stato regolato dal francese Kyrian Jacquet con un nitido 6-3, 6-1 e così cambia l’orizzonte per Luciano Darderi: agli ottavi di finale non troverà uno dei talenti più nitidi del panorama internazionale, ma il sorprendente transalpino, 25enne che si trova all’86mo posto della graduatoria internazionale. Non ci sono precedenti tra il 24enne e il francese, avversario che sembra alla portata per cercare di qualificarsi ai quarti di finale.

In caso di passaggio del turno, Luciano Darderi incrocerebbe il vincente del confronto tra lo spagnolo Jaime Munar (proveniente dalle qualificazioni e giustiziere dello statunitense Taylor Fritz, numero 3 del tabellone) e il portoghese Jaime Faria (lucky loser, ha battuto il britannico Fery in tre set). Ci sono importanti possibilità per approdare in semifinale, dove ci potrebbe però essere l’ostacolo Carlos Alcaraz, ampiamente favorito contro Michelsen e Arnaldi e poi atteso da uno tra Tabilo, Shapovalov e Shimabukuro.