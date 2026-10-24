Rugby, Serie A: vincono Rovigo, Vicenza, Viadana e Valorugby

Si chiudono le prime quattro gare del fine settimana di Serie A Elite Maschile, che disegnano la nuova classifica in attesa del posticipo di domani. La Femi-CZ Rovigo firma la seconda vittoria consecutiva con bonus, imponendosi 52-19 sul campo del Parabiago. Doppiette di Cadorini, premiato Player of the Match, e Bruno, con Sante autore di 6 trasformazioni su 8. I Bersaglieri volano così in vetta solitaria a quota 10 punti, mentre i lombardi restano a zero.

Risponde presente tra le mura amiche il Valorugby Emilia, che a Reggio Emilia travolge 47-19 la Sitav Rugby Lyons. Dopo il 28-7 del primo tempo, firmato dalle doppiette di Colombo e dalla meta di Wagenpfeil, i padroni di casa chiudono con 7 mete complessive e il bonus offensivo. Cinque punti preziosi che valgono il secondo posto solitario a quota 6, con Hugo perfetto dalla piazzola (5/5).

Vittoria importante anche per il Viadana, che supera 18-12 le Fiamme Oro in un match combattuto, deciso dalle mete di Batista e Jelic nel primo tempo e da quella di Ciardullo nella ripresa. Inutili per i romani i quattro calci di Vaccari, perfetto (4/4), ma il bottino è di 4-1 per i mantovani. A Vicenza, nel giorno dell’inaugurazione della nuova tribuna coperta, i Rangers battono 12-8 il Mogliano in una sfida equilibrata e ventosa, risolta dai quattro calci di Heymans.

Il programma si completerà domani alle 15:30 con il posticipo tra Biella e Petrarca. In classifica Rovigo comanda con 10 punti davanti al Valorugby Emilia (6); seguono Fiamme Oro, Lyons, Rangers e Biella a 5, Petrarca e Viadana a 4, Mogliano a 3 e Parabiago ancora a quota zero.