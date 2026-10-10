Rugby
Rugby, quattro squadre restano a punteggio pieno dopo la terza giornata di Coppa Italia
Va in archivio la terza giornata della Coppa Italia 2026-2027 di rugby, che vede ancora a punteggio pieno quattro squadre, equamente distribuite nei due gironi, che a due turni dal termine diventano le candidate principali per l’accesso alle semifinali.
Nel Girone 1 il big match di giornata vede la vittoria della Femi-CZ Rovigo in casa del Petrarca con il punteggio di 14-54, ma restano in vetta anche i Rangers Vicenza, corsari sul terreno del CUS Torino, espugnato per 3-69, infine resta in scia alla coppia di testa il Mogliano Veneto, che passa in casa del Parabiago, battuto per 40-43.
Nel Girone 2 i campioni d’Italia del Valorugby liquidano il Biella per 49-0, mentre restano al comando anche le Fiamme Oro, che piegano l’Accademia FIR con il punteggio di 25-15, mentre insegue la coppa di testa il Viadana, corsaro sul campo dei Sitav Lyons, battuti per 17-26.
COPPA ITALIA RUGBY 2026-2027
Girone 1
Risultati 3a giornata
CUS Torino v Rangers Vicenza 3-69 (0-5)
Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo 14-54 (0-5)
Rugby Parabiago v Mogliano Veneto 40-43 (2-5)
Classifica dopo la terza giornata
Femi-CZ Rovigo 15, Rangers Vicenza 15, Mogliano Veneto 10, Rugby Parabiago 7, Petrarca Rugby 3, CUS Torino 0.
Girone 2
Risultati 3a giornata
Valorugby Emilia v Biella RC 49-0 (5-0)
Sitav Lyons v Rugby Viadana 17-26 (0-5)
Fiamme Oro Rugby v Accademia FIR 25-15 (5-0)
Classifica dopo la terza giornata
Valorugby Emilia 15, Fiamme Oro Rugby 15, Rugby Viadana 10, Accademia FIR 5, Biella RC 3, Sitav Lyons 0.