Rugby, Lynagh e Capuozzo indisponibili in azzurro: Quesada convoca Pani

Si allunga la lista degli indisponibili della Nazionale italiana di rugby, che deve fare a meno anche di Ange Capuozzo e Louis Lynagh: diventano così 15 gli azzurri che non sono a disposizione del CT Gonzalo Quesada per il Nations Championship.

L’Italia è in raduno a Padova in vista dei match interni di novembre contro Sudafrica, Argentina e Fiji e della finale che si giocherà a Twickenham, ma perde altre due pedine e quindi il tecnico azzurro corre ai ripari convocando Lorenzo Pani, appena tornato al Benetton Rugby.

Lascia il ritiro Louis Lynagh, che non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio destro rimediato durante l’ultimo match del Benetton e tornerà al club di appartenenza, mentre è indisponibile per motivi familiari, non ulteriormente specificati dalla Federazione, Ange Capuozzo.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 73 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 66 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 11 caps)

Ion NECULAI (Northampton Saints, 4 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Marco RICCIONI (Perpignan, 39 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 12 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 36 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 41 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 65 caps)

Mattia MIDENA (Benetton Rugby/Mogliano Veneto Rugby, esordiente)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 1 cap)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 74 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 40 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 2 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 22 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 43 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 25 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 27 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 39 caps)

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 91 caps)

Paolo GARBISI (Perpignan, 57 caps)

Centri

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 25 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Federico MORI (Bayonne, 17 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 10 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 49 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Lorenzo PANI (Benetton Rugby, 14 caps)

Federico ZANANDREA (Benetton Rugby, esordiente)

Atleti non disponibili per infortunio

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)

Juan Ignacio BREX (Toulon, 55 caps)

Malik FAISSAL (Northampton Sains, 2 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 17 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 57 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 16 caps)

Giulio MARINI (Benetton Rugby, 2 caps)

Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 40 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 26 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 21 caps)

Indisponibile per motivi familiari

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Italia v Sudafrica – sabato 7 novembre, Torino – Allianz Stadium – ore 12.40

Italia v Argentina – sabato 14 novembre, Genova – Stadio Ferraris – ore 12.40

Italia v Fiji – sabato 21 novembre, Udine – Bluenergy Stadium – ore 17.40

Finali: 27/28/29 novembre, Twickenham