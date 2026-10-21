Rugby, i convocati dell’Italia in vista del Nations Championship: 34 azzurri per Quesada, in 13 fuori per infortunio

Il CT della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato l’elenco dei 34 convocati per il raduno di Padova, che inizierà domenica 25 ottobre, in vista dei 4 match del Nations Championship che gli azzurri giocheranno a novembre.

Sono ben 13, però, gli azzurri assenti per infortunio, anche se nell’elenco dei convocati ritornano Simone Ferrari e Manuel Zuliani, assenti nella finestra internazionale estiva, e Lorenzo Cannone che si era infortunato proprio nella sfida contro la Nuova Zelanda di luglio.

L’unico esordiente del lotto è Mattia Midena, seconda linea classe 2005 del Benetton Rugby, mentre rientrano dopo un periodo lontano dal giro della Nazionale anche Belloni, Opoku, Gallagher, Mazza, Montemauri e Mori, con quest’ultimo che mancava in azzurro dal Sei Nazioni 2024, il primo dell’era Quesada.

Così il CT azzurro al sito federale: “Non vedo l’ora di ritrovare questo gruppo per affrontare insieme una nuova finestra internazionale. Abbiamo un bel ricordo dello scorso novembre, con le vittorie in casa contro Australia e Cile e una grande prestazione contro il Sudafrica. Sappiamo che quest’anno ci aspettano grandi sfide, a cominciare dagli infortuni di diversi giocatori importanti per la nostra squadra. Inoltre, avremo soltanto tre giorni di preparazione con il gruppo al completo prima della settimana del Sudafrica: una parte importante dei nostri giocatori dovrà tornare in Francia e in Inghilterra per giocare con i rispettivi club.

Ma a un anno dalla Rugby World Cup vedo queste difficoltà anche come una grande opportunità: dare spazio ad alcuni giovani giocatori che rappresentano il futuro della Nazionale e, soprattutto, testare il nostro carattere affrontando per quattro settimane consecutive quattro tra le migliori squadre al mondo, a cominciare dai campioni del mondo in carica, il Sudafrica e poi finire con il weekend di finali a Londra per la prima edizione del Nations Championship. Una sfida che raramente si presenta nel rugby internazionale.

Ho grande fiducia nello staff con cui lavoro, composto da persone e professionisti di grande qualità, e nella capacità dei nostri giocatori di comprendere pienamente la dimensione della sfida che ci aspetta. Sono sicuro che saremo pronti ad affrontarla. Sappiamo quanto sarà importante prepararci nelle migliori condizioni possibili e, soprattutto, quanto sarà speciale tornare a giocare in Italia, davanti ai nostri tifosi, alle nostre famiglie e a tutte le persone che amano questa Nazionale. In un momento di grandi avversità, questa sarà la nostra motivazione più grande“.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Italia v Sudafrica – sabato 7 novembre, Torino – Allianz Stadium – ore 12.40

Italia v Argentina – sabato 14 novembre, Genova – Stadio Ferraris – ore 12.40

Italia v Fiji – sabato 21 novembre, Udine – Bluenergy Stadium – ore 17.40

Final weekend 27/28/29 novembre, Twickenham

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 73 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 66 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 11 caps)

Marco RICCIONI (Perpignan, 39 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 26 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 12 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 36 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 41 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 65 caps)

Mattia MIDENA (Benetton Rugby, esordiente)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 1 cap)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 74 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 40 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 57 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 2 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 22 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 43 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 25 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 27 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 39 caps)

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 91 caps)

Paolo GARBISI (Perpignan, 57 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Toulon, 55 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 25 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Federico MORI (Bayonne, 17 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 49 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 16 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 10 caps)

Atleti non disponibili per infortunio

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)

Malik FAISSAL (Northampton Sains, 2 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 17 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Giulio MARINI (Benetton Rugby, 2 caps)

Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 40 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 14 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 21 caps)