Rugby femminile: USA-Italia: a Nashville le Azzurre cercano la rivincita sulle Eagles

Sabato 24 ottobre alle 22.15 italiane, al Geodis Park di Nashville, va in scena la seconda sfida tra Stati Uniti e Italia femminili, con diretta su Sky Sport. Le due gare fanno parte delle WXV Global Series 2026, il torneo di World Rugby che riunisce dodici delle migliori nazionali del mondo. Dopo il primo atto di Mansfield, le Azzurre hanno subito l’occasione di rimediare.

Le Azzurre di Plinio Sciamanna arrivano da un bilancio di una vittoria e due sconfitte. A Fontanafredda hanno battuto il Giappone 55-21 e perso 41-29 con il Sudafrica, poi a Mansfield il 36-27 per gli USA. Un ko con segnali contrastanti: le due mete sono arrivate dopo un primo tempo chiuso sul 26-10 per le americane, ma i troppi errori di handling e il misero 1 su 6 dalla piazzola hanno pesato. Il centro Beatrice Rigoni aveva indicato come chiave del match la precisione tecnica contro un’avversaria più fisica.

Gli Stati Uniti sono in ottimo momento: con il successo sull’Italia sono a quattro vittorie consecutive, un filotto che non ottenevano dal Mondiale 2006. Prima avevano battuto 40-36 l’Irlanda, rimontando da 31-12 sotto, e 26-24 il Galles. A Mansfield il pack ha dominato, con la tallonatrice Hope Rogers autrice di due mete ravvicinate prima dell’intervallo, mentre il centro Bella Vogel ha chiuso con un preciso 5 su 6 al piede. Dalla parte azzurra, la prima linea a Mansfield era formata da Zanette, Vecchini e Pilani, la seconda da Cavina e Duca, la terza da Sgorbini, Giordano e l’esordiente Mascia Jelic.

Le Eagles, in fiducia e con una mischia in crescita, partono leggermente favorite, ma l’esito di Mansfield è stato incerto fino a pochi minuti dal termine. Per le Azzurre contano disciplina, touche e calcio piazzato. Se correggeranno gli errori, la rivincita è alla portata, altrimenti rischiano un altro ko per un margine breve.