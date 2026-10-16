Rugby femminile, Usa-Italia, a Mansfield le azzurre sfidano le Eagles nelle WXV Global Series

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, a mezzanotte italiana (le 17 in Texas), l’Italia femminile affronta gli Stati Uniti al Texas Health Mansfield Stadium nelle WXV Global Series 2026. Il torneo, organizzato da World Rugby, riunisce dodici delle migliori nazionali del ranking. Per le Azzurre è il terzo impegno dopo il 55-21 al Giappone e il 41-29 subito dal Sudafrica. La sfida si ripete il 24 ottobre a Nashville, con diretta su Sky Sport e NOW.

Gli Stati Uniti, sesti nel ranking, arrivano con tre vittorie consecutive, un filotto che non riuscivano a ottenere dal 2006. Nelle ultime due gare hanno rimontato: 40-36 all’Irlanda dopo essere stati sotto 31-12 e 26-24 al Galles. Nove delle dieci mete americane nel torneo sono arrivate dagli avanti, quattro con Freda Tafuna. Il pacchetto gioca un ruolo decisivo, con 25 touche conservate su 26 e 18 mischie su 18 mantenute.

L’Italia, ottava, ha numeri offensivi interessanti: contro il Sudafrica ha percorso 526 metri, battuto 24 difensori e fatto sei clean break. Le Azzurre pagano invece gli errori, con quattro touche perse su dieci, 18 turnover e 12 penalità nella partita di Fontanafredda. Il ct Plinio Sciamanna, al debutto sulla panchina azzurra, ha convocato 38 atlete, sette delle quali esordienti, con veterane come Giordano, Duca e D’Incà. Beatrice Rigoni ha indicato la chiave: rispondere con più precisione tecnica a un avversario più fisico.

I precedenti sono in parità, 2-2. Gli Stati Uniti hanno vinto nel 2012 e al Mondiale 2017, l’Italia le ultime due sfide: 22-10 al Mondiale 2022 e 30-8 nel WXV 2023. Gli Stati Uniti, in casa e in fiducia, sono leggermente favoriti, ma se l’Italia terrà puliti i palloni e accelererà il gioco, potrà metterli in difficoltà come ha già fatto contro Giappone e Sudafrica.