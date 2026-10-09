Rugby femminile, le convocate dell’Italia per la doppia sfida negli USA per le WXV Global Series

Le WXV Global Series 2026 di rugby femminile riservano all’Italia una doppia sfida in casa degli Stati Uniti, a Mansfield, in Texas, alla mezzanotte italiana tra il 17 ed il 18 ottobre, ed a Nashville, in Tennessee, il 24 ottobre alle 22.15 italiane.

Il CT dell’Itala, Plinio Sciamanna, ha rilasciato l’elenco delle 30 convocate per la trasferta negli Stati Uniti: nella lista figurano sia le esperte Elisa Giordano, Sofia Stefan e Michela Sillari, che le giovani Laura Foscato, Giorgia Cuoghi, Rubina Grassi, Mascia Jelic e Silvia Fent.

Saranno assenti negli Stati Uniti, a causa di infortuni Gaia Maris, Veronica Madia e Margherita Tonellotto, ancora in fase di recupero, e Silvia Turani, alla quale è stato riscontrato un problema ad un ginocchio e dunque non è stata convocata per precauzione.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 17 caps)

Gaia BUSO (Arredissima Villorba Rugby, 6 caps)

Giulia CAVINA (AC Bobigny, 7 caps)

Chiara CHELI (Arredissima Villorba Rugby, 5 caps)

Giada CORRADINI (Montpellier Rugby Féminin, 2 caps)

Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Giorgia CUOGHI (Benetton Rugby Treviso, 1 cap)

Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 42 caps)

Gaia DOSI (Rugby Parma FC, 2 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 67 caps)

Silvia FENT (Benetton Rugby Treviso, esordiente)

Laura FOSCATO (CUS Milano Rugby, 1 cap)

Alessandra FRANGIPANI (Arredissima Villorba Rugby, 18 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 84 caps)

Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 30 caps)

Rubina GRASSI (RCTPM Toulon, esordiente)

Mascia JELIC (Benetton Rugby Treviso, esordiente)

Sara MANNINI (Harlequins, 19 caps)

Aura MUZZO (ASM Clermont, 65 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Capitana, Grenoble Amazones, 51 caps)

Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 14 caps)

Alissa RANUCCINI (ASM Clermont, 25 caps)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 88 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 44 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 99 caps)

Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 108 caps)

Emma STEVANIN (Grenoble Amazones, 34 caps)

Vittoria VECCHINI (Gloucester-Hartpury, 48 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 36 caps)

Vittoria ZANETTE (Blagnac Rugby, 8 caps)