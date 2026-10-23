Rugby femminile, la formazione dell’Italia per la seconda sfida contro gli USA

La Nazionale italiana di rugby femminile si appresta a vivere la seconda sfida contro gli Stati Uniti valida per le WXV Global Series 2026: dopo la sconfitta patita nel primo confronto, le azzurre cercheranno la rivincita nel match che si disputerà sabato 24 ottobre, alle ore 22.15 italiane, al Geodis Park di Nashville, in Tennessee.

Il CT dell’Italia, Plinio Sciamanna, ha diramato la formazione dell’Italia: partiranno dall’inizio sia Michela Sillari, che raggiungerà le 100 presenze in Nazionale, sia Vittoria Vecchini, che taglierà il traguardo dei 50 caps in azzurro a soli 24 anni.

Nel XV titolare ci saranno Zanette, Vecchini e Pilani in prima linea, Cavina e Duca in seconda e Sgorbini, Ranuccini e Giordano in terza, mentre Stefan e Stevanin saranno in mediana, Mannini e Sillari i centri, Granzotto e Muzzo le ali, con Ostuni Minuzzi ad estremo. In panchina Fent, Cuoghi, Dosi, Costantini, Jelic, Bitonci, Rigoni e D’Incà.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Capitana, Grenoble Amazones, 52 caps)

14. Aura MUZZO (ASM Clermont Rugby, 66 caps)

13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 99 caps)

12. Sara MANNINI (Harlequins, 20 caps)

11. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 31 caps)

10. Emma STEVANIN (Grenoble Amazones, 35 caps)

9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 109 caps)

8. Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 85 caps)

7. Alissa RANUCCINI (ASM Clermont Rugby, 26 caps)

6. Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 45 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 68 caps)

4. Giulia CAVINA (AC Bobigny, 8 caps)

3. Alessia PILANI (Stade Bordelais, 15 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Gloucester-Hartpury, 49 caps)

1. Vittoria ZANETTE (Blagnac Rugby, 9 caps)

A disposizione

16. Silvia FENT (Benetton Rugby Treviso, 1 cap)

17. Giorgia CUOGHI (Benetton Rugby Treviso, 2 caps)

18. Gaia DOSI (Rugby Parma FC, 3 caps)

19. Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

20. Mascia JELIC (Benetton Rugby Treviso, 1 cap)

21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

22. Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 89 caps)

23. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 43 caps)